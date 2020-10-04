МИД Армении заявил, что Баку ответит за военные действия против Карабаха

Ереван, 4 октября. Военно-политическое руководство Баку ответит за все военные действия, совершенные против мирных жителей Нагорно-Карабахской Республики (НКР), сообщил МИД Армении.

В заявлении ведомства подчеркивается, что Азербайджан вместе с Турцией привлекают наемников с Ближнего Востока для продолжительных боевых действий против НКР. Они также используют дальнобойные ракеты и авиацию для нанесения ударов по городам Степанакерту и Мартакерту.

«Целенаправленная атака на гражданское население и инфраструктуру Арцаха, инициированная со стороны военно-политического руководства Азербайджана, является грубейшим нарушением международного гуманитарного права. И оно понесет полноценную ответственность за это военное преступление», — цитирует сообщение Радио Sputnik.

Военный конфликт в Нагорно-Карабахской Республике начался 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязке боевых действий, в государствах введено военное положение.

Лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон 1 октября официально высказали свою позицию по ситуации в Нагорном Карабахе: президенты осудили «эскалацию насилия» в зоне конфликта. Москва, Вашингтон и Париж являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в регионе и призывают все задействованные стороны немедленно приступить к мирным переговорам. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг деятельность Минской группы критике, назвав призывы к прекращению огня в Нагорном Карабахе «недопустимыми».