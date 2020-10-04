Берлин, 4 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поддержала заявление президентов России, США и Франции по Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства Ульрику Деммер.

По ее словам, Меркель обеспокоена продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв в НКР. Канцлер подчеркнула необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и возобновления переговоров.

«Она поддержала во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября», — уточнила Деммер.

Меркель также выступила за согласование враждующими сторонами гуманитарной паузы для выноса тел погибших солдат из зоны боевых действий.

В четверг лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

Они призвали конфликтующие стороны прекратить бои и обратились к властям Армении и Азербайджана с призывом «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры» по урегулированию ситуации в регионе при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Военные действия в Нагорном Карабахе продолжаются уже неделю. Недавно стало известно, что Баку начал обстреливать столицу республики Степанакерт с помощью реактивных системам залпового огня «Полонез» и «Смерч».