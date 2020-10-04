Военные объекты в Азербайджане стали целями армии НКР

Ереван, 4 октября. Военные объекты в крупных городах Азербайджана стали целями Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом заявил в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Дипломат подчеркнул, что Вооруженные силы Азербайджана продолжают наносить удары по столице НКР Степанакерту из систем «Полонез» и «Град».

«Военные объекты в крупных городах Азербайджана отныне становятся целью армии обороны», — отреагировал он на атаку со стороны Баку.

Ованнисян призвал население Азербайджана покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь. Представитель Минобороны Армении добавил, что ответственность за конфликт в регионе и человеческие жертвы лежит на властях Азербайджана.

Как напоминает Infox.ru, конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. Регион вышел из Азербайджанской ССР еще в 1988 году.

В очередной раз ситуация обострилась 27 сентября. Москва призвала Баку и Ереван прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Вопросом мирного урегулирования занимается Минская группа ОБСЕ с 1992 года, пишет «ФедералПресс».