Баку заявил, что обстрел со стороны Армении расширяет зону боевых действий

Баку, 4 октября. Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что обстрелы с территории Армении расширяют зону боевых действий, пишет РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что армянская сторона открыла огонь по азербайджанскому городу Гянджи. Гасанов добавил, что Армения «провоцирует» Азербайджан на ответные действия.

В Минобороны Армении заявили, что с территории республики огонь по Азербайджану не ведется.

Напомним, утром 27 сентября произошло обострение на линии соприкосновения в Нагорно-Карабахской Республике (НКР), есть жертвы среди мирного населения и военных. Стороны конфликта обвиняют друг друга в эскалации.

В Армении впервые объявили всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане утвердили военное положение в нескольких регионах.

В связи с обострением Россия и Франция призвали Азербайджан и Армению к сдержанности. При этом Турция заявила о готовности предоставить помощь Азербайджану.

Ранее лидер Российского союза ветеранов Франц Клинцевич заявил, что без миротворческого корпуса РФ в Нагорном Карабахе нельзя стабилизировать обстановку в регионе.

В Кремле считают, что эта возможность может обсуждаться, если обе стороны конфликта согласны. Ереван готов говорить о российских миротворцах в НКР на площадке Минской группы ОБСЕ.