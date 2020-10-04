Виноделы Крыма назвали основные проблемы отрасли

Площадка лектория фестиваля WineFest 2020 в Балаклаве стала платформой для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются владельцы частных виноделен в Крыму. Одна из них — нехватка денег и земли. Подробности в материале корреспондента ФАН.

В первый фестивальный день представители государственных структур и эксперты виноделия обсудили тему винного туризма и закон о вине, вопросы инвестирования в виноградарство и виноделие, интернет-торговлю вином и легальные способы узаконить земельные наделы с виноградниками.

«Это самая большая проблема, которая тормозит реализацию винных проектов и пугает инвесторов, — рассказал модератор дискуссии, директор Ассоциации виноделов и виноградарей «Севастополь» Андрюс Юцис, — Мешает сельскохозяйственный статус участков. На такой земле почти запрещено строительство, но ведь любому владельцу хозяйства необходимо построить рядом с виноградниками жилье для работников, гостиницу или ресторан. Сегодня это, к сожалению, является проблемой».

В рамках законодательства возможность изменить вид разрешенного использования земельного надела прокомментировала заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

«Сейчас есть одно винодельческое хозяйство, владельцу которого удалось изменить статус земельного участка. Процесс занял длительное время, но положительный опыт у нас имеется», — сообщила Мария Литовко.

Она также рассказала, что только в Севастополе имеется 21 гектар земли, на котором растут виноградники. За последние пять лет в них было вложено почти пять миллиардов рублей, в том числе и из городского бюджета.

«У нас существуют очень серьезные опасения, что земли сельскохозяйственного назначения начнут хаотично застраиваться, поэтому мы крайне избирательно подходим к выбору частных предпринимателей, которые обращаются к нам за решением этих проблем. Но в целом мы руководствуемся правилом, что закон должен идти от бизнеса, мы готовы работать, если будет озвучен запрос», — объяснила заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач.

У виноградарей существуют проблемы с саженцами хорошего качественного винограда: из-за засухи в этом году в Крыму не удалось собрать хороший урожай, не хватает и земли, где можно разбивать новые виноградники, подчеркнул депутат Государственной думы Анатолий Аксаков.

Его поддержал владелец компании «Легенда Крыма» Михаил Штырлин. Предприниматель добавил, что бизнесмены зачастую вынуждены преодолевать серьезные бюрократические трудности.

«В начале 2014 года мы должны были подать инвестиционную декларацию, в которой указали, что потратим 331 миллион рублей на бизнес. Потратили, на самом деле, больше, но потом полтора года доказывали министерству экономики, что мы эти деньги точно потратили. Доказали! Столько мы туда бумаги привезли, что, наверное, целую комнату для ее хранения выделили», — поделился Михаил Штырлин.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко пригласил Михаила Штырлина на прием, чтобы разобраться в проблемах его компании детальней. Он также добавил, что многие схожие трудности могут решиться, но с помощью «ручного режима».

«Нам необходимо добиться прозрачности принятия всех решений. Ведь если мы выделяем землю, то кто будет решать, что на ней должно расти или строиться? Муниципалитет, федеральная или крымская власть? Мы здесь, чтобы построить открытый диалог и выслушать, в том числе мнение предпринимателей и владельцев бизнеса», — пояснил Вадим Волченко.

Вести бизнес активней, участвовать в программах аудита и регистрирования винодельческих хозяйств и занимать собственную нишу в энотуризме (туризм, целью которого является знакомство с винными традициями региона) крымских виноделов призвал глава Роскачества РФ Максим Протасов.

«У наших бизнесменов недостаточная вера в собственный бизнес, хотя и севастопольское, и крымское вино достойно того, чтобы его не просто не стыдились, но еще и гордились им», — подчеркнул Максим Протасов.

Также на площадке лектория WineFest 2020 Максим Протасов представил обновленный «Винный гид России 2020».

Ко второй части дискуссии на фестивале урожая и виноделия присоединился губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он поприветствовал всех участников WineFest 2020, бизнесменов и инвесторов и выразил готовность к сотрудничеству.

Пятый фестиваль урожая и виноделия WineFest 2020 продолжается на виноградниках «Золотой Балки» в Балаклаве. Отдохнуть и продегустировать вино 15 представленных хозяйств уже собралось более тысячи человек. Вечером, 4 октября, гостей фестиваля ждет выступление известной музыкальной группы, организаторы до сих пор держат в секрете ее название.