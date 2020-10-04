Погребинский объяснил, почему уход Донбасса необратим для Украины

Киев, 4 октября. Киевские власти своими решениями дают понять, что выступают против возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины, поэтому уход Донбасса — необратимый для государства процесс. Об этом заявил в эфире телеканала «112» политический эксперт Михаил Погребинский, комментируя отставку замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский по требованию депутатов Верховной рады освободил от должности Витольда Фокина. По его словам, замглавы делегации Киева в ТКГ отошел от справедливой оценки ситуации на юго-востоке Украины.

Погребинский отметил, что данная отставка отлично демонстрирует нынешнюю политику Киева, которая не предусматривает какого-либо компромисса в вопросе мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Украинские власти в очередной раз показали, что попросту не хотят завершать гражданскую войну в стране.

По мнению эксперта, Фокин — опытный человек, который мог бы устранить возникший на Украине кризис. Он выступал за реализацию мирного процесса, а также был уверен, что Киев должен выполнить Минские соглашения, чтобы положить конец гражданской войне.

«У Фокина была задача вывести из тупика минский процесс… У него есть свои идеи, обсудите эти идеи. Ну, вы этого не знаете, так послушайте опытного человека — нет, не хотят. Говорят: уходи, мы сами», — возмутился Погребинский.

Политолог уверен, что уход Донбасса — необратимый для Украины процесс. Киев всей своей политикой демонстрирует, что ему не нужно возвращение этого региона. На это указывает и решение властей не проводить там местные выборы. Кроме того, руководство страны в очередной раз отказалось следовать пунктам минских договоренностей.

«И не случайно они даже той части Донбасса, которая управляется Киевом, отказали в праве провести местные выборы… Ситуация движется в сторону отказа от Минских соглашений и медленного, но вряд ли обратимого отказа от интеграции Донбасса в состав Украины»,— резюмировал эксперт.

Ранее Погребинский рассказал о реальном отношении Запада к Украине. Он обратил внимание, что Европейский союз и США уже давно «ни во что не вставят» Киев, считая украинцев «жалкими просителями».