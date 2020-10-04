Соловьев показал ответ Минска на непризнание Киевом инаугурации Лукашенко

Москва, 4 октября. Известный телеведущий Владимир Соловьев показал в своем Telegram-канале, как Минск ответил на непризнание Киевом инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, несмотря на его победу на выборах и проведенную церемонию вступления в должность.

Соловьев впоследствии обратил внимание на то, как белорусское телевидение обозначило Украину в репортаже о росте заболеваемости коронавирусом. Телевизионщики подписали соседнее государство как «бывшую УССР».

«А вот и своеобразная реакция на непризнание Лукашенко президентом подоспела», — отметил телеведущий.

Напомним, что Кулеба в своем заявлении после инаугурации Лукашенко подчеркивал, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии только после ознакомления с аналогичным решением Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал белорусским властям поскорее найти возможности для диалога с «народом», иначе для них все якобы закончится «крахом».

В интервью Федеральному агентству новостей политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал назревающий конфликт и напомнил Киеву о зависимости украинской экономики от властей Белоруссии.