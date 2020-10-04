Названы регионы РФ, которым может грозить сценарий камчатской катастрофы

Москва, 4 октября. Экологи назвали несколько регионов России, в которых присутствует риск такой же катастрофы, как и на Камчатке, об этом сообщил Ura.ru руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

По его словам, специалисты пришли к выводу, что следующая экологическая катастрофа угрожает Западной Сибири (ХМАО, ЯНАО). Причиной этому может стать старая техника советского производства, которая используется для добычи нефти.

«Экспертное сообщество считает, что у нас будут продолжаться такие аварии, потому что во многих регионах продолжается эксплуатация оборудования советских времен, инфраструктуры. В том числе при нефтедобыче. <…> В большей части Западной Сибири с советских времен эксплуатируются [нефтяные] промыслы, промысловые трубопроводы. Это ХМАО в первую очередь, ЯНАО отчасти. Коми», — объяснил собеседник агентства.

Книжников отметил, что пик добычи нефти в мире уже миновал, поэтому WWF советует выводить из эксплуатации промыслы, которые могут угрожать экологии.

«На Сахалине закрыли такие промыслы. Но возникает социальный фактор, люди остаются без работы. Поэтому важно сейчас создавать процессы замещения рабочих мест», — подчеркнул представитель WWF в России.

Эксперт отметил, что фактор массовой безработицы грозит активизацией браконьерского промысла. Книжников подчеркивает, что это тоже является разрушением природы. В такой ситуации нужно сбалансированно подходить к вопросу об альтернативных рабочих процессах. Специалист уверен, что такие возможности есть.

Иркутский эколог Денис Букалов также выразил озабоченность в связи с экологической обстановкой на озере Байкал. Он уверен, что самое глубокое озеро на планете также находится в зоне очагов экологической катастрофы. Букалов связывает это с возможными последствиями частых землетрясений - по его словам, при более сильных толчках отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината могут попасть в воды озера.

Напомним, что из-за экологической катастрофы на Камчатке российские серфингисты получили ожоги роговицы глаз и отравления.