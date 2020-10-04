Генпрокуратура РФ проконтролирует проверку по загрязнению на Камчатке

Москва, 4 октября. Генпрокуратура РФ взяла на контроль ход проверки по данным о загрязнении вод в Камчатском крае. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации держит на контроле ход и результаты проверочных мероприятий, организованных прокуратурой Камчатского края по информации о загрязнении вод в районе Халактырского пляжа»,— говорится в сообщении.

В связи с новой информацией о загрязненных участках территория проверки расширена. Она распространяется также на бухты Большую и Малую лагерную и бухту Бабья.

К мероприятиям в Камчатской межрайонной прокуратуре привлекли специалистов уполномоченных органов. Результаты проверки отобранных проб и образцов отслеживаются.

К местам, которые обозначены как зараженные, лично выехал и.о. Камчатского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Подопригора.

При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования, в том числе дана уголовно-процессуальная оценка действиям причастных лиц.

В конце сентября камчатские серферы сообщили, что в районе Халактырского пляжа изменился цвет воды. Они также рассказали, что после контакта с водой у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Взявшие пробы специалисты установили, что в водах океана в этом месте в несколько раз превышено содержание нефтепродуктов и фенола. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Следственный комитет и природоохранная прокуратура начали проверки.