Китайцы раскрыли секрет идеальной варки яиц

Пекин, 4 октября. Китайские эксперты раскрыли способ идеальной варки яиц. Чтобы яйца получились нежными на вкус, перед варкой их нужно положить в холодную воду, пишет Sohu.

Яйца — простая и здоровая еда, которую может позволить каждый. Если у вас нет времени — пожарьте их на сковородке.

Для сохранения питательности яйца нужно отварить. Яйца будут вкусными и нежными, а скорлупа легко снимется, если варить их до 10 минут. Китайские повара советуют перед приготовлением яиц положить их в холодную воду на 10 минут.

При покупке обычно советуют проверять качество каждого яйца. Для этого нужно его немного потрясти, если нет посторонних звуков — яйцо свежее.

Внешний осмотр яиц тоже очень важен, главное — чтобы не было трещин. В противном случае яйцо лопнет при варке, а на вкус станет как резина.

Ранее британский шеф-повар Джиззи Эрскин рассказала, как правильно варить яйца. Специалист никогда не отваривает яйца, которые достала из холодильника. Они должны полежать и стать комнатной температуры. Эрскин также советует немного подсаливать воду, в которой варятся яйца.