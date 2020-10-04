События в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) зашли слишком далеко, без миротворческих сил РФ в вопросе стабилизации обстановки здесь не обойтись. Об этом заявил бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Франц Клинцевич в комментарии ФАН.

Могут ли российские миротворцы войти в Карабах

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera допустил обсуждение ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. По его словам, дискуссия по этому вопросу может состояться в рамках Минской группы ОБСЕ.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие ввода российских миротворцев в регион. Пойти на такой шаг Москва может лишь при согласии Азербайджана и Армении.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал Песков в беседе с РБК.

Клинцевич: Без миротворцев не обойтись

Бывший член комитета Совфеда по обороне и безопасности, российский политик Франц Клинцевич считает, что без помощи российских миротворцев Армения и Азербайджан в Нагорном Карабахе вряд ли справятся.

Ранее Нагорно-Карабахская Республика заявила, что нанесла удары по военным объектам в ряде азербайджанских городов, в результате чего был уничтожен аэродром в Гяндже. Эта атака была ответом на обстрелы Степанакерта со стороны Азербайджана: утром 4 октября в центре столицы НКР прогремела серия мощных взрывов.

«К сожалению, судя по тому, как развиваются события, без миротворцев там не обойтись. События зашли слишком далеко. Уже работают тяжелые артиллерийские системы, авиация, огнеметные системы. Избавиться от этого сегодня, перейти на какой-то другой уровень, мне кажется, они самостоятельно не смогут. Здесь нужна поддержка извне. Азербайджан и Армения — это исключительно зона интересов Российской Федерации. Это наши братские республики», — сказал Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению политика, участие миротворческого контингента западных стран в Нагорном Карабахе неприемлемо.

«Запад в этом плане всегда выстроит конструкцию, которая будет или нерабочей, или будет самым серьезным образом идти во вред РФ с последующей дискредитацией России и созданием деструктивных процессов», — считает Клинцевич.

При этом экс-сенатор подтвердил, что ответ Кремля об условии ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах на данный момент является единственно верным. Миротворческий контингент может войти в регион только при обоюдном согласии сторон.

«Эта вещь (вопрос ввода миротворцев. — Прим. ФАН) лежит на поверхности, но ответ пресс-секретаря президента, на мой взгляд, единственно правильный. Нельзя ввести миротворцев по просьбе одной из сторон, если не будут согласны другие стороны. И здесь возникает очень много проблем. Одна из ключевых — третья сила влияния. В данном случае — Турция, в отношении Азербайджана [она] уже активна», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, 1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе: они осудили «эскалацию насилия» в зоне конфликта. Москва, Вашингтон и Париж являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию в регионе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал деятельность Минской группы и назвал недопустимыми призывы к прекращению огня в регионе.

Очередной виток обострения в Нагорном Карабахе развернулся 27 сентября. Нагорно-Карабахская Республика заявила, что ее территория подверглась ударам со стороны Азербайджана, в том числе под огнем оказалась столица Степанакерт. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обострении обстановки в регионе.

Нагорнокарабахский конфликт тянется с 80-х годов XX века. Найти решение в русле мирного урегулирования пытаются с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ.