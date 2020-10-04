Число заразившихся COVID-19 в РФ впервые с мая превысило 10 тыс. за сутки

Москва, 4 октября. Число заразившихся коронавирусом в России впервые с 15 мая превысило 10 тыс. за сутки. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в РФ было выявлено 10 499 новых случаев COVID-19.

Уточняется, что коронавирус диагностировали у жителей в 85 регионах страны. Из них 27,8% не имели клинических проявлений болезни.

В первую пятерку «лидеров» по числу новых случаев диагностирования коронавирусной инфекции попали Москва (3327), Петербург (392), Московская область (296), Ростовская область (234) и Нижегородская область (201).

«Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 284 человека», — добавили в оперштабе.

Таким образом, число случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 1 215 001, из них 979 143 человека полностью выздоровело, 21 358 пациентов скончались.