В Карабахе заявили об обстрелах Степанакерта из систем «Полонез» и «Смерч»

Степанакерт, 4 октября. Президент Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян заявил на своей странице в Facebook, что Баку ведет обстрел Степанакерта с помощью реактивных системам залпового огня «Полонез» и «Смерч».

«Несмотря на все предупреждения, террористическая армия Азербайджана продолжает обстреливать мирное население Степанакерта, используя РСЗО «Смерч» и «Полонез», — написал Арутюнян.

Ранее власти Нагорного Карабаха сообщили, что военные объекты в главных азербайджанских городах стали мишенью Армии обороны после обстрела столицы. НКР призвал население покинуть эти города во избежание возможных потерь.

Напомним, активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязке давнего конфликта. В государствах объявлено военное положение.

В Нагорно-Карабахской Республике рассказали, что наступление азербайджанских войск было спланировано. Со схожими заявлениями выступили и власти Армении.

Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию событий в регионе.