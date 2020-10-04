Спецкор ФАН сыграл на фортепиано во время бомбежки Степанакерта

Степанакерт, 4 октября. Специальный корреспондент ФАН Аббас Джума сыграл на фортепиано в столице Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте прямо во время обстрелов. Видео появилось в его Facebook-аккаунте.

Джума исполнил композицию «Луч солнца золотого».

«Степанакерт, прямо под бомбежками», — добавил журналист.

Утром 27 сентября НКР и ее столица Степанакерт оказались под обстрелом. Власти Армении заявили об атаке Вооруженных сил Азербайджана. В Баку же стали утверждать, что начали не атаку, а контрнаступление — в ответ на «провокационные действия» армии обороны Нагорного Карабаха. В НКР опровергли эту информацию и рассказали о спланированном и давно готовившемся наступлении азербайджанских войск. Спустя несколько часов со схожими заявлениями выступили и власти Армении.

НКР, Армения и Азербайджан ввели на своей территории военное положение.

Утром в воскресенье в центре Степанакерта прогремела серия мощных взрывов. После каждого был слышен характерный звук разлетающихся осколков.