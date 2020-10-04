Костомаров резко ответил зрителю, назвавшему Тодоренко «кобылой»

Москва, 4 октября. Фигурист Роман Костомаров вступился за напарницу по проекту «Ледниковый период» телеведущую Регину Тодоренко, которую упрекнули в лишнем весе. Спортсмен резко ответил зрителю, назвавшему его партнершу «кобылой», пишет портал «Дни.ру».

Накануне в эфир Первого канала вышел первый выпуск нового сезона шоу «Ледниковый период». Пары, состоящие из профессиональных фигуристов и популярных звезд отечественного шоу-бизнеса, показали свои дебютные номера. Зрители оценили первые прокаты и то, насколько партнеры в каждом случае друг другу подходят.

Многим участницам проекта досталось за лишние килограммы. В число таковых попала и Тодоренко.

«Бедный, такую кобылу тягать приходится», — заявил один из зрителей после просмотра выпуска, пожалев Костомарова, которому приходится выполнять поддержки с телеведущей.

Фигурист заметил нелестный комментарий и решил не оставлять его без ответа. Реакция Костомарова получилась довольно грубой: спортсмен попросил недоброжелателя показать собственные фото и при этом отметил, что вряд ли стоит ожидать выдающихся снимков.

«Хотя я уверен, что ты говно», — завил фигурист.

Тодоренко и Костомаров рассказывали, что хорошо сработались как пара. В недавнем интервью фигурист назвал партнершу обаятельной и работоспособной.

Первые четыре выпуска в «Ледниковом периоде» не будет выбывающих пар — участникам дадут время освоиться. При этом баллы за катание судьи выставляли уже за первый прокат. Бессменным членом жюри на протяжении всего проекта остается заслуженный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.