«Ледниковый период» довел Тодоренко до нервного тика

Москва, 4 сентября. Подготовка к новому сезону шоу «Ледниковый период» довели телеведущую Регину Тодоренко до нервного тика. По словам звезды «Орла и решки», на лед она выходит с трясущимися коленками, а ночью просыпается от подрагивания рук и ног.

Несмотря на все трудности, Тодоренко смогла откатать программу со своим партнером Романом Костомаровым, но девушка убеждена, что за 2 месяца сделать из обычного человека фигуриста невозможно.

«Но можно сделать нечто большее — масштабное потрясающее шоу, где даже никогда не стоявший на льду человек покатит, еще и с необходимой эмоцией, еще и с олимпийским чемпионом!» — написала она в своем Instagram.

Регина добавила, что накануне своего выхода на лед она очень волновалась, плохо спала и пила валерьянку.

«Просыпалась от вздрагиваний рук и ног, а потом нервный тик одолел мой правый глаз», — посетовала она.

Своим выступлением с Костомаровым Регина в итоге осталась очень довольна.

«Мы справились как могли и я безумна рада результатам», — подчеркнула ведущая.

Тодоренко добавила, что уже скоро Роман обучит ее еще паре новых элементов и «будет просто бомба». Подписчики Регины поддержали ее и заявили, что их номер с Костомаровым был лучшим.

«Вы классные! Региночка, вы лучшая. Ждала вашего выступления! Вы огонь! Ромарио отдельный респект. Он вне конкуренции», «Это был лучший номер!!! Однозначно в числе фаворитов. Думаю, будете в финале», «Смотрела ваше выступление с таким наслаждением. Молодчина!!!», — написали они в многочисленных комментариях.

Сам Роман ранее очень положительно отзывался о своей напарнице. Он назвал Тодоренко очень обаятельной и работоспособной. Костомаров подчеркнул, что не дает ей лениться, тренироваться приходится много, ведь до «Ледникового периода» теледива не стояла на коньках.

Отметим, что муж Регины Влад Топалов тоже участвует в шоу. Певец выступает в паре с женой Костомарова, фигуристкой Оксаной Домниной.