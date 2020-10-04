Миро раскритиковала погибшую дочь Конкина за эгоизм

Москва, 4 октября. Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала утонувшую в бассейне дочь актера Владимира Конкина Софию за эгоизм. Об этом она написала в «Живом журнале».

Миро недоумевает, как 30-летняя София могла утонуть. Блогер уверена, что гибель дочери может «добить» 69-летнего актера. После похорон он закрылся в собственной квартире и не хочет ни с кем общаться.

По мнению Миро, София перестала контролировать свою жизнь после развода с мужем. Она набрала кредитов и тратила больше, чем зарабатывала.

Дочь артиста «упорно разрушала свою жизнь», в том числе употребляя алкоголь. Блогер считает, что причины смерти Софии должны установить следственные органы.

«Важно другое — своей смертью дочь губит и отца», — написала Миро.

Она напомнила свои читателям, что дети, которые «скатываются на дно», убивают своих родителей. Нельзя допускать, чтобы личные переживания затмили разум, чтобы проблемы детей отражались на родителях.

Им это приносит только «пустоту, боль и разочарование». Дети обязаны жить, чтобы их родителям было легко и спокойно на душе, уверена Миро.

Ранее сообщалось, что Владимир Конкин обвинил Михаила Серова в гибели дочери. Он не исключает, что Софию могли убить.