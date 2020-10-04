Королева нашла замену Тарзану на сцене

Москва, 4 октября. Известная певица Наташа Королева на концерте в Костроме исполнила хит «Ты мне веришь или нет». Судя по аккаунту в Instagram, звезда нашла замену мужу, стриптизеру Сергею Глушко (Тарзан), который недавно признался в измене супруге.

Королева и Тарзан в свое время очаровали фанатов исполнением душевной композиции. Поклонники не раз отмечали, что именно эта песня показала всю искренность чувств звездой пары.

Однако после признания Тарзана в измене, Королева появилась на сцене в новой компании. На концерте в Костроме знаменитый хит с артисткой спел не кто иной, как ее сын Архип.

18-летний парень давно мечтал о карьере в шоу-бизнесе, и Королева, по всей видимости, решила дать ему шанс.

«Я тебе, конечно, верю, мама. Разве могу быть сомнения?» — спел молодой человек.

Королева впоследствии призналась, что тур необходим был ей не только ради заработка, но и для «подзарядки».

«Спасибо, Кострома, за душевный прием!!! Вы вдохнули в меня силы и энергию!!!» — написала звезда в одном из постов.

О романе Тарзана с актрисой Анастасией Шульженко стало известно в начале сентября. Девушка — давняя поклонница стриптизера и не раз бывала на его выступлениях. На одном из шоу они и познакомились.

После того, как фанаты и недоброжелатели стали активно обсуждать измену бодибилдера, Тарзан записал ролик, в котором признался в измене Королевой. Но затем удалил видеозапись. Многие уверены, что неверность стриптизера — очередной пиар-ход, необходимый теряющей популярность паре, передает «ФедералПресс».

Королева неоднозначно отреагировала на неверность мужа. Звезда сначала обвинила во всем телеканалы, которые «создают желтый контент и транслируют всю ту грязь, что творится в шоу-бизнесе». А потом заявила, что мужчин на измену толкает, как правило, кризис среднего возраста, пишет «Газета Кемерова».