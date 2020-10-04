Поклонники не узнали располневшего Николаева на фото

Москва, 4 октября. Фанаты отказались узнавать композитора и певца Игоря Николаева на фото из эфира «Нового Радио». Фотография маэстро в компании певца Димы Билана появилась на странице последнего в Instagram.

Игорь Николаев, Дима Билан и другие звезды российской эстрады недавно стали гостями эфира «Нового радио». Однако подписчики победителя «Евровидения-2008» не сразу узнали знаменитого российского маэстро в центре фотографии.

«Николаев? Это не он!», «Как Николаев поправился во время карантина!», — написали комментаторы.

Стоит отметить, что в своем Instagram композитор выглядит гораздо более подтянутым, что тоже отметили внимательные фолловеры. Поклонники звезды предположили, что Николаев, как и все пользователи соцсетей, фотошопит свои кадры, чтобы выглядеть привлекательнее. Также они выразили уверенность, что маэстро набрал лишние килограммы за время самоизоляции.

Напомним, что Игорь Николаев во время карантина попал в инфекционную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Тем не менее два теста на COVID-19 дали отрицательный результат, однако организм артиста оказался поражен очаговой пневмонией. 7 апреля Николаева выписали, после чего он выразил благодарность друзьям, коллегам и семье «за Любовь, Веру и Надежду на лучшее».

Во время пребывания в клинике в Коммунарке композитор делился кадрами из больничных коридоров. На одном из них он запечатлен в инвалидном кресле, и уже тогда поклонники деликатно отметили заметную прибавку в весе артиста, пожелав ему скорейшего выздоровления.