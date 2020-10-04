Власти Карабаха заявили об уничтожении военного аэродрома Азербайджана

Степанакерт, 4 октября. Военный аэродром Гянджа ВС Азербайджана уничтожен. Об этом сообщил советник президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян на своей странице в Facebook.

«Военный аэродром в Гяндже взлетел в воздух. Первый», — говорится в публикации.

Власти НКР объяснили, что удары по военным объектам Азербайджана были нанесены после того, как его ВС обстреляли столицу республики Степанакерт.

Утром сообщалось, что в городе прогремела серия мощных взрывов. Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором в разных частях города слышны хлопки и видны столбы дыма. Пострадали как центр, так и окрестности.

Военные действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал их беспрецедентными по масштабу.