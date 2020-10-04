Путин: Создание Байконура открыло новую эру в истории человечества

Москва, 4 октября. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов космодрома Байконур с 65-летием со дня основания комплекса и заявил, что его создание открыло новую, космическую эру в истории человечества. Об этом говорится в телеграмме главы государства, опубликованной в Twitter Роскосмоса.

Днем основания космодрома Байконур считается 2 июня 1955 года.

«Создание легендарного Байконура открыло новую, космическую эру в истории человечества, стало важной вехой в реализации космической программы. Мы всегда будем помнить конструкторов и ученых, военных и гражданских специалистов, инженеров и рабочих — тех, кто в сложнейших условиях строил и развивал этот поистине уникальный технический комплекс, участвовал в осуществлении масштабных пионерских проектов, ставших гордостью нашей космонавтики и всей страны», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что именно с Байконура в свое время стартовал Юрий Гагарин и был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли.

Президент также оценил работу сотрудников космодрома. По его словам, они берегут и преумножают «замечательные профессиональные традиции предшественников» и делают большой вклад в укрепление мощного потенциала ракетно-космической отрасли России.

В конце послания глава государства пожелал сотрудникам космодрома успехов.

Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам и ветеранам космодрома #Байконур , а также жителям города в связи с 65-летием комплекса "Байконур". pic.twitter.com/2TrAFeJo5D — РОСКОСМОС (@Rogozin) October 4, 2020

Байконур является первым и крупнейшим в мире космодромом. Он расположен в Кызылординской области на территории Казахстана. Его площадь составляет 6717 квадратных километров. Космодром Байконур и город с одноименным названием вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.