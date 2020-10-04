В Белом доме сообщили о резком снижении кислорода в крови Трампа

Вашингтон, 4 октября. Глава администрации Белого дома Марк Медоуз сообщил о резком снижении кислорода в крови президента США Дональда Трампа, передает Fox News.

По его словам, состояние политика ухудшилось в пятницу после того, как у него выявили коронавирус нового типа.

«Мы были очень обеспокоены. У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови резко упал», — объяснил Медоуз.

Представитель Белого дома отметил, что с тех пор самочувствие Трампа улучшилось: лихорадка прошла, уровень кислорода в крови повысился. Медоуз признался, что настроен очень оптимистично. Президент США, по его словам, продолжает работать и считает, что «должен еще многое сделать для американского народа».

Как передает НСН, Трамп и его супруга Мелания сдали тесты на COVID-19 после новости о заражении одной из сотрудниц Белого дома. Врач Шон Конли заявил, что президенту стали давать препарат под названием «Ремдесивир».

Политика госпитализировали в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Перед поездкой туда Трамп записал видеообращение, в котором поблагодарил за оказанную ему помощь, пишет «ФедералПресс».

Напомним, что 74-летний политик собирается побороться за кресло президента США на выборах, запланированных на 3 ноября. Его соперник Джозеф Байден тоже решил сдать тест на COVID-19, поскольку контактировал с Трампом на теледебатах.