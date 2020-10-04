Волочкова показала подписчикам таинственного возлюбленного

Москва, 4 октября. Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова показала своего возлюбленного, отношениями с которым интригует общественность уже не первый год. Снимок появился в Instagram-аккаунте артистки.

Волочкова уже несколько лет намекает в своих соцсетях на скорую свадьбу. При этом личность ее избранника остается загадкой — балерина обычно публикует в своем блоге лишь фотографии частей тела молодого человека, давая понять, что в ее личной жизни все хорошо.

На новом же кадре в профиле Волочковой лицо ее предполагаемого жениха закрыто смайлом в виде сердечка. Тем не менее, можно увидеть, что возлюбленный балерины — подтянутый брюнет с белозубой улыбкой.

«Как здорово проводить вечер в кругу любимого человека и наших друзей! Это большое счастье — жить свободно, независимо и на позитиве!» — прокомментировала снимок артистка.

При этом балерина ограничила возможности комментирования своей публикации, чтобы избежать провокаций со стороны хейтеров. Среди подписчиков Волочковой есть люди, которые не верят в ее счастливые отношения, приписывая ей романы то с известными бизнесменами, то с шоуменом и актером Никитой Джигурдой.

Сам Джигурда отрицает любовную связь с мастерицей шпагатов, хотя недавно в Сети появилось видео, где оба в нетрезвом виде разыгрывают непристойную сцену, в которой актер трогает Волочкову за грудь. Джигурда назвал нашумевший ролик «троллингом» и «постановкой», заверив пользователей Сети, что они с балериной лишь сыграли на камеру роли пьяных людей. Отметим, что на той вечеринке также присутствовала супруга актера Марина Анисина.