Москва, 4 октября. В Сети спорят о внешности изменившейся Алсу. В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором показала, какой ее можно будет увидеть на обложке нового альбома. Мнения пользователей разделились: одни восхитились новым образом артистки, другие раскритиковали ее за уподобление «силиконовым куклам».

«Вчера наконец-то сделали новую фотосессию для предстоящего альбома, синглов и пр. Как вам такая я?» — поинтересовалась Алсу у подписчиков, показав свое отражение.

Фолловеры честно оценили перемены в артистке. Многие их одобрили.

«Очень идет», — решила z_safina. «Потрясающая», — сделала комплимент певице julia_feel. «Красивая до неузнаваемости», — заявил venerandromeda5. «Восхитительно», — поразилась anyutalucky777.

Вместе с тем часть фанатов призналась: прежняя Алсу нравилась им больше, поскольку в ней была ярче видна индивидуальность.

«На Жанну очень похожа здесь», — заметил пользователь panther_june. «Если честно, все однообразно. Было бы интересно [увидеть] кардинальные изменения», — заявила nurgalieva_32. «Красиво, но уже неестественно, ранняя была лучше…» — отметила nadja.bibikova. «Это уже не Алсу, а другая девушка», — констатировала firuzasergeeva2. «На себя не похожа, была хорошенькая, а стала как все силиконовые куклы», — высказался evgeniiaesaian.

Минувшим летом в своем аккаунте Алсу впервые показала фото сына, пишет портал «Утро.ру». Певица всегда тщательно скрывала личную жизнь, поэтому долгое время не публиковала снимки наследника. Мальчик по имени Рафаэль появился на свет еще три года назад.