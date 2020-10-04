Климов предсказал будущее Навального в России

Москва, 4 октября. «Опека» западных «кукловодов» над Алексеем Навальным продолжится даже в случае его возвращения в Россию. Такое будущее блогеру предсказал в разговоре с «Парламентской газетой» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Сенатор подчеркнул, что вопрос возвращения Навального в Россию зависит не от него самого, а от решения его западных кураторов.

«Может быть, им покажется правильным вернуть его назад, в Россию. Но поскольку эта публика, как раньше говорили, имеет длинные руки, то даже если этот гражданин вернется — опека будет продолжаться. Кстати, до того, как его вывезли, он тоже вполне явно был опекаем той стороной», — объяснил Климов.

Член Совфеда добавил, что людей, подобных Навальному, Запад использует в качестве «штурмовых отрядов» для поиска «слабых мест в системе российского суверенитета».

Напомним, что есть множество свидетельств, указывающих на то, что «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, НКО-иноагент) и сам Навальный могли контактировать с НКО и спецслужбами государств Запада — как для инспирирования протестных настроений, так и для оказания давления на бизнес-структуры РФ. Сам блогер причастность к ним отрицает.

В начале октября он дал интервью немецкому изданию Der Spiegel, в рамках которого объявил «виновными в его отравлении» власти России. Безосновательное заявление блогера, не подкрепленное доказательствами, вызвало бурную реакцию не только в России, но и за рубежом. Как пишет «ФедералПресс», политические деятели Болгарии, Франции, Латвии и Сербии подчеркнули, что такие голословные обвинения могут помешать объективному расследованию инцидента.

Журналисты издания «Правда.ру» подозревают в отравлении Навального его ближайших соратников. Заказчиком, по их мнению, вполне мог быть исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. Между ним и блогером недавно разгорелся серьезный конфликт. СМИ полагают, что отравить Навального он мог руками менеджера ФБК Марии Певчих, которая сопровождала блогера в поездке по Сибири.