Гагарина после решения о разводе появилась на публике с «любимым кавалером»

Москва, 4 октября. Известная певица Полина Гагарина после решения о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым появилась на публике с «любимым кавалером». Однако так она в посте в Instagram назвала не нового избранника, а сына от первого брака Андрея Кислова.

Гагарина вышла в свет по случаю премьеры спектакля «Бульба. Пир». Исполнительница призналась, что осталась в восторге от постановки и в особенности от игры Екатерины Варнавы.

«Сходили с моим любимым кавалером на спектакль «Бульба. Пир»! Всех поздравляю с долгожданной премьерой! Особенно Катерина Варнава! Блистай, ты взрываешь!» — написала артистка.

Комментарий Варнавы не заставил себя ждать. Она поблагодарила звезду за положительный отклик и оставила несколько смайлов-сердец.

Фанаты тем временем стали осыпать Гагарину многочисленными комплиментами. Поклонники пришли в восторг как от нее самой, так и от ее сына.

«Какой у вас взрослый и красивый сын!!! Вы как брат и сестра», — откликнулась iuliialykova1990.

«Какой он взрослый стал! Завидный жених», — написала irinavanova1.

Напомним, что Андрей не единственный ребенок Гагариной. Во втором браке она родила дочь Мию.

О разводе звезды со вторым мужем стало известно летом этого года. Исхаков заявил в Сети, что они с супругой больше не живут вместе. После этого в прессе не раз появлялись слухи о тайном романе исполнительницы с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Он женат и имеет двоих детей.