Степанакерт, 4 октября. Серия мощных взрывов прогремела в центре Степанакерта, столицы Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после каждого взрыва был слышен характерный звук разлетающихся осколков. Данные о пораженных целях пока не приводятся.

Ранее Минобороны Армении опубликовало видео, на котором запечатлены последствия артиллерийского удара азербайджанских ВС по городу. На кадрах отчетливо видны следы от разорвавшихся бомб и обломки зданий, а также искореженные машины.

Обстрелы в Степанакерте продолжаются с 27 сентября. В прошлое воскресенье в Нагорном Карабахе обострился армяно-азербайджанский конфликт, ВС Баку начали наступление на НКР, Ереван выступил с ответными мерами.

Накануне стало известно, что Азербайджан применяет в зоне карабахского конфликта баллистические ракеты LORA израильского происхождения.