Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется

Москва, 4 октября. Несмотря на то, что больницы регистрируют постепенный рост численности больных, ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась. Об этом в воскресенье заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество (госпитализированных) больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных», — отметил градоначальник.

Напомним, ранее профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил, что следующий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет слабее предыдущих. Согласно мнению специалиста, скорее всего коронавирус сохранится в популяции человека надолго. Поэтому спад заболеваемости будет продолжительным.