Квартира Кудрявцевой удивила пользователей Сети «дворцовыми» интерьерами

Москва, 4 октября. Квартира Леры Кудрявцевой удивила интернет-пользователей «дворцовыми» интерьерами. По их мнению, телеведущая сделала свое элитное жилье чересчур помпезным, пишет «Слово и дело».

Кудрявцева стала героиней нового выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», фрагмент программы был записан в ее квартире. Именно так в Сети смогли оценить интерьеры.

Выяснилось, что недвижимость площадью 115 квадратных метров Кудрявцева приобрела на 12-м этаже в элитной новостройке на улице Красная Пресня. Телеведущая призналась, что полюбила это место сразу, как только приехала в Москву из провинциального городка Усть-Каменогорск. Там она снимала свою первую квартиру в столице.

Добившись успеха, теледива приобрела в центре Москвы собственную жилплощадь и решила не скупиться на отделку. Интерьер квартиры получился барочным, вычурность видна в каждом элементе: обивке дивана, рисунке обоев, предметах интерьера. Присутствуют характерные для данного стиля лепнина и позолота.

Хозяйка квартиры назвала получившийся стиль «гламурным модерном». Многие пользователи отметили, что ведущая «Секрета на миллион» переборщила с роскошью. Из-за обилия вычурных элементов от интерьера у них начало буквально рябить в глазах.

«У меня аж в глазах зарябило от Леркиной хаты!» — призналась Kim Kardashian West1. «Реально согласен, Лера Кудрявцева — воплощение российского шоу-бизнеса», — отметил Дмитрий Гладких.

Стоит отметить, что сейчас Кудрявцева не живет в этой квартире, но и продавать ее не планирует. Здесь находится гардероб с ее дорогой обувью и платьями.