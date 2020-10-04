Самая красивая стюардесса России восхитила подписчиков пикантными фото

Москва, 4 октября. Российская бортпроводница Алена Глухова, обладающая титулом вице-мисс мира в конкурсе «Топ стюардесс мира», опубликовала в Instagram пикантные снимки и восхитила подписчиков. В комментариях они буквально завалили девушку комплиментами.

Она выложила два фото, на которых позирует в бежевом боди у входа на балкон. На первом снимке бортпроводница предстала перед камерой в профиль, на втором — в анфас. Оба кадра демонстрируют эффектную фигуру Глуховой, которая подчеркивается лучами солнечного света. В подписи к посту стюардесса рассказала о плюсах беременности.

«Беременность явно украшает! <…> Живот можно больше не втягивать», — призналась самая красивая стюардесса России.

Подписчики согласились с мнением Глуховой, отметив, что она действительно похорошела. Они также выразили мнение, что бортпроводница станет отличной матерью.

«Какой солнечный человечек! Алена, ты прекрасная», — сделала комплимент героине фото darya_kolomiets_krutoguzova. «Какая красивая. Беременность вас очень украшает», — отметила sashenkaa_17. «Ты будешь прекрасной мамой», — высказалась cosmos_djemka. «На этой фотке беременность вообще не видно», — отметила crazzy_stasy. «Если беременность, то только такая», — заявила narzillaeva. «Хорошеешь с каждым днем», — обратила внимание belka_m550. «Вы невероятно красивая», — констатировала tatianaaaa_k. «Как же это великолепно», — восхитилась azika__a. «Просто потрясающая», — подчеркнула tanya_k.o.t.

Глухова работает стюардессой в авиакомпании «Россия». Ее публикации часто вызывают у пользователей Instagram восторг.

Ранее бортпроводница авиакомпании Air Asia Майбел Гуо, которую в Сети окрестили самой красивой стюардессой мира, порадовала подписчиков откровенным фото из бассейна.