Доктор Мясников назвал неожиданный фактор развития болезней сердца

Москва, 4 октября. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что такое заболевание десен, как пародонтит может быть причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом специалист рассказал на телеканале «Россия-1».

«Это является самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов», — пояснил телеврач.

Также данное заболевание зубов может оказать значительное влияние на развитие онкологических заболеваний.

Пародонтит представляет собой воспалительное поражение тканей, окружающих зуб и приводит к нарушению и ослаблению его связочного аппарата. Чаще всего вызывается неполным удалением зубного налета, отложениями зубного камня, травмированием коронками или пломбированием, а также из-за реакции организма на ряд медикаментов.

Ранее Мясников перечислил симптомы коронавирусной инфекции, появление которых требует немедленного обращения пациента к медикам. Среди них называется появление сильной одышки и кашля. Также врачом было отмечено, что при наличии легкой формы коронавируса лучше отказаться от посещения клиники. Дело в том, что при посещении медучреждения человек может лишь усугубить свое положение и сильнее заболеть.