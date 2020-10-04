Эксперты описали портрет идеального ипотечного заемщика

Москва, 4 октября. Специалисты назвали основные характеристики идеального ипотечного заемщика, на которые обращают банки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалистов, на одной из первых позиций в списке у банков стоит характер деятельности. Дополнительные вопросы у кредитной организации вызовут профессии, которые связаны с риском для жизни. Для банков желательно, чтобы заемщик работал в государственной или крупной частной компании.

«Идеальный ипотечный заемщик – это мужчина после призывного возраста и до последней смены паспорта – 27–50 лет. Почему мужчина? Здесь все просто: он не уйдет в декрет, у него меньше риск потерять работу, да и зарплаты, по статистике, у представителей сильного пола выше», — приводит издание слова председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева.

Если говорить о возрасте, то чаще всего банки стараются придерживаться «золотой середины». Это гарантирует то, что заемщика не заберут неожиданно в армию, из-за чего он лишится дохода. Или же, если говорить о более возрастных людях, с их здоровьем не случится неприятностей.

Также есть ряд второстепенных факторов. К ним относится стаж работы, ее характер, отсутствие судимости, должность, перспективы карьерного роста, наличие ликвидного имущества.

Напомним, в Московской области уже долгое время работает программа «Семейная ипотека». Благодаря ей можно получить льготный кредит на покупку квартиры. Об этом сообщает телеканал «360».