Жителей европейской и азиатской части России ждет теплый ноябрь

Москва, 4 октября. Большинство жителей России ожидает теплый месяц. В октябре средняя температура будет на 1-2 градуса выше нормы на большей части азиатской и европейской части страны. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Вместе с тем, на юге Сибирского федерального округа температура будет около нормы, но на отрицательном фоне.

Количество осадков в октябре на территории большей части России также не должно превысить норму. Ее превышение ожидается на территории Мурманской области, Республики Карелия, севере Архангельской области и западе Ненецкого автономного округа. Меньше нормы в Башкирии и Оренбургской области.

Также количество осадков в пределах нормы ожидается и на азиатской территории России. Превышения возможны лишь на юге Уральского федерального округа.