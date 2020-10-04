Испания стала самой популярной у россиян страной для получения ВНЖ

Москва, 4 октября. Испания стала самой популярной у россиян страной для получения вида на жительство (ВНЖ), пишет ТАСС.

Согласно исследованиям международного брокера недвижимости Tranio, составленного на основе статистики поисковых запросов, Испания, Турция и Болгария возглавляют рейтинг стран, в которых россияне желают получить вид на жительство, дающий возможность выезжать за рубеж даже в условиях закрытых границ.

«За восемь месяцев 2020 года россияне больше всего интересовались видами на жительство в Испании, Турции и Болгарии. Латвия и Германия замыкают топ-5 самых желанных ВНЖ», — говорится в исследовании.

По мнению экспертов, Испания и Турция привлекают россиян доступными ценами, мягким климатом и географической близостью к России. Многие наши соотечественники хорошо знакомы с этими странами по отдыху в них.

Спрос на ВНЖ Турции упал несколько лет назад, но снова начал расти после открытия границ на фоне пандемии коронавируса — страна одной из первых разрешила въезд на свою территорию после карантина.

Набирает популярность в 2020 году и ВНЖ Болгарии — число запросов в апреле выросло в 2,25 раза по сравнению с апрелем 2019-го. Резко сократилось количество поисковых запросов, связанных с переездом в Чехию — весной нынешнего года информацию об эмиграции в эту страну искали в пять раз реже, чем год назад.

Ранее RT сообщил, что этой осенью самым популярным зарубежным направлением полетов для россиян стала Турция.