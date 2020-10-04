Продажи «Звездочки» и парацетамола в России резко увеличились

Москва, 4 октября. В России за последний месяц на 161% вырос спрос на противовирусные препараты. Чаще всего жители страны закупаются медицинскими средствами в надежде обезопасить себя от коронавируса, однако специалисты отмечают, что большинство лекарств бесполезны в борьбе с COVID-19. Об этом пишет издание «Известия».

«Люди реагируют на это и пытаются себя как-то обезопасить. А поскольку эффективных средств профилактики и защиты от COVID-19 не существует, они прибегают к тем, которые им уже известны», — поясняет директор по развитию фармацевтической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Согласно статистическим данным, по сравнению с сентябрем прошлого года на 56% выросли продажи парацетамола. Если год назад они составляли 24 млн рублей, то в 2020-м жители страны в сумме потратили на данное лекарство 37,5 млн рублей. По данным аналитиков, на спрос повлиял и приход осени. Поэтому на 52% взлетели продажи сиропа от кашля и на 30% бальзама «Звездочка». Также аптеки зарегистрировали повышенный спрос на иммуномодуляторы.

Напомним, раннее врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал высокую стоимость лекарства от коронавируса. Об этом пишет издание «360».