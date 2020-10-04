Эксперт Роспотребнадзора объяснил, почему кожаные сумки могут быть опасны

Москва, 4 октября. Как женские, так и мужские сумки могут быть переносчиками различных микробов и заболеваний. Особенно опасны вещи, сделанные из кожи. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Часто на поверхности и внутри сумок можно встретить кишечную палочку, золотистый стафилококк, стрептококк, яйца червей-гельминтов, клещей и грибки, поясняет специалист. Все эти организмы являются возбудителями опасных заболеваний для человека.

«Самые идеальные условия для размножения и распространения болезнетворных микроорганизмов обеспечивают кожаные сумки, обладающие губчатой текстурой», — считает Лебедев.

Для того, чтобы обезопасить себя, в Роспотребнадзоре советуют внимательнее относиться к вещам, которые находятся в частом ежедневном пользовании. Для женщин это может быть губная помада, пилочка для ногтей, тушь или крем для рук. Нередко возбудители заболеваний могут находиться на поверхностях кошелька, ключей, мобильного телефона или расчески.

Эксперт рекомендует не забывать об антисептической обработке не только рук, но вещей. В частности — сумок. Также не рекомендуется ставить аксессуары на пол, сидения в общественном транспорте или на остановках. Лучшим решением будет хранить сумки и рюкзаки на специальном крючке.

Напомним, на прошлой неделе рейды сотрудников Роспотребнадзора по столичным магазинам выявили серьезные нарушения. Чаще всего посетители пренебрегали масочным режимом. Об этом пишет телеканал «360».