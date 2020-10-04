Песня 91-летней участницы «Голоса 60+» довела зрителей до слез

Москва, 4 октября. Песня 91-летней участницы шоу «Голос 60+» Дины Юдиной довела зрителей до слез, эмоциями они делились в комментариях в Youtube.

Юдина исполнила в финале «Голоса» песню Валентины Толкуновой «Если б не было войны», после чего прошла в суперфинал и одержала победу в конкурсе, спев «На тот большак».

Зрители отметили, что женщина по-настоящему вживается в песни, которые исполняет на сцене, демонстрирует подлинные, а не наигранные эмоции, заставляя вспомнить, что искусство — это не только развлечение.

«Какое достойнейшее поколение! Какое трепетное восприятие жизни у этих людей! Благодарю вас! Пойти, радуйте, живите!» — пожелала Albina F.

«Как душевно! Берет за сердце! Тоска и боль, когда все предстает перед глазами, не дай бог узнать, что такое война», — поделилась эмоциями Валентина Караиван.

«Я столько раз слышала эту песню, но сейчас сидела и ревела. Не знаю, как люди в зале могли сидеть с такими спокойными лицами, глухие они, что ли? Дорогая, я вам желаю еще долгих лет жизни, вы необыкновенная! Ваша песня попала прямо в душу! Пойте еще!» — отметила Svetlana Russina.

Напомним, жительница Петербурга Дина Юдина одержала победу по итогам зрительского голосования, набрав 59,6% голосов.