Армения показала отступление Азербайджана в Карабахе

Ереван, 4 октября. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в своем Facebook новое видео, на котором запечатлены боевые действия в Нагорном Карабахе.

Судя по ролику, на нем запечатлены удары по военной технике Азербайджана и передвижение большой колонны военных. При этом представитель силового ведомства Армении в подписи к видео отметила, что на видео вооруженные силы Азербайджана отступают.

«Поражение бронетехники противника и отступление его подразделения», — говорится в сообщении.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Военные действия продолжаются до сих пор. Армения и Азербайджан обвиняют друг друг в провокациях. Недавно ряды солдат Нагорно-Карабахской Республики (НКР) пополнил ее руководитель Араик Арутюнян. Соответствующее решение он принял после бомбардировки Степанакерта азербайджанскими силами.

Напомним, воздушные удары по столице Арцаха привели к разрушению инфраструктурных объектов и жилых домов. Повреждения получили автомобили горожан.