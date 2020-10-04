Похудевшая в два раза англичанка стала королевой красоты

Москва, 4 октября. Жительница Великобритании Джен Аткин, похудевшая в два раза, стала королевой красоты, пишет The Sun.

В свои 26 лет девушка успела побыть в роли травимой одноклассниками жертвы, над которой издевались в школе, и эталона красоты — обладательницы титула «Мисс Великобритания — 2020». Еще четыре года назад она весила почти 110 килограммов, но смогла взять себя в руки и избавиться от лишнего веса.

«Тогда я ненавидела свою полноту, но теперь думаю, что мы должны называть жир тем, чем он является — нездоровой вещью, отнимающей годы жизни и ограничивающей вас. Мы должны перестать лицемерить и остаться с этим фактом лицом к лицу», — заявила Аткин.

Она подчеркнула, что выступает за бодипозитив, но серьезное ожирение считает опасным для жизни и жалеет, что никто не рассказал ей об этом раньше.

«Я не думаю, что пугать людей — это нормально, но те, кому вы дороги, должны иметь возможность рассказать вам о ваших проблемах с лишним весом и о том, как вы вредите себе», — уверена красотка.

Аткин вспоминает, что с детства любила фастфуд. Это привело к тому, что уже в 14 лет она носила взрослые размеры одежды. После расставания с женихом начала заниматься спортом и перешла на правильное питание. Это помогло ей обрести веру в себя и найти новую любовь. Главным достижением девушки стал титул королевы красоты Великобритании.