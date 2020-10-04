Диетолог назвала овощи, которые могут стать для человека ядом

Москва, 4 октября. Овощи являются не только полезной добавкой к рациону. Они также могут стать и опасным ядом для человеческого организма и привести к сильному отравлению. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, из-за неправильного употребления овощей у человека могут развиться проблемы со щитовидкой, гормонами, желудочно-кишечным трактом или обостриться хронические заболевания.

«Перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зеленые томаты есть не рекомендуется. Это овощи семейства пасленовых, они содержат соланин – нейротоксин, вызывающий нарушение со стороны нервной системы, мочевыводящей системы», — сказала Соломатина.

Также эксперт посоветовала внимательнее относиться к употреблению фасоли. Если ее недоварить или употребить сырой, можно получить отравление фитогемагглютинином или грибками. Также из рациона стоит исключить капустные виды овощей тем, у кого есть недостаток гормонов щитовидной железы.

Острые овощи, особенно редька, редис опасны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При этом особое внимание специалист уделяет нитратным овощам, таким как шпинат, петрушка, капуста, морковь, огурцы. Благодаря им может произойти перенасыщение организма нитратами, которое обернется побочными эффектами.

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