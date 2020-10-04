Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения Тихого океана

Москва, 4 октября. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями из-за загрязнения Тихого океана, пишет РИА Новости.

Ранее серферы сообщили, что в районе Халактырского пляжа на Камчатке изменился цвет воды. Они рассказали также, что после контакта с водой у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты, которые взяли пробы, выяснили, что в водах океана в этом месте в несколько раз превышено содержание нефтепродуктов и фенола, после чего местным жителям было рекомендовано не посещать пляж. Следственный комитет и природоохранная прокуратура проводят проверки. Губернатор также посетил место происшествия.

«Выехали на Халактырский пляж со всеми ответственными структурами. Сразу могу сказать, что если в процессе выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал, сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду ходатайствовать об аналогичных мерах ответственности», — заявил Солодов.

Он подчеркнул, что для более объективной оценки произошедшего ситуация будет независимо проанализирована различными компетентными службами. В воскресенье, по словам губернатора, будут взяты дополнительные пробы воды, песка и останков морских обитателей. Все материалы направят на анализ в Москву.

Ранее RT сообщил, что российские ученые получили из ракушек мидии биологический материал для восстановительной хирургии.