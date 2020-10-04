Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

Якутск, 4 октября. В Якутии неподалеку от города Среднеколымска совершил аварийную посадку вертолет Ми-2. На данный момент для поисков и эвакуации пассажиров на место выдвинулись экстренные службы, сообщает ТАСС.

К вылету к месту ЧП также готовится готовится воздушное судно. Известно, что авария произошла в воскресенье в 08.00 по местному времени (02.00 по Московскому). Вертолет совершил жесткую посадку в нескольких десятках километрах от Среднеколымска.