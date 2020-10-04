Дождь с мокрым снегом пройдет в ряде регионов России

Москва, 4 октября. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил ТАСС, что дождь с мокрым снегом в ближайшие дни пройдет в ряде регионов России.

По словам Варакина, в Сибири наступает предзимье. Это один из шести естественных синоптических сезонов, который начинается с середины октября и длится почти до конца года. На предстоящей неделе первые признаки наступающей зимы ощутят жители ряда российских регионов.

«Север Новосибирской, Томской, Кемеровской областей — там ожидается похолодание. Там попрощаются с осенней погодой, наступит предзимье также в Якутии», — рассказал специалист.

Он сообщил, что предзимье начнется также в Магаданской области, на Камчатке и на Сахалине.

«Дождь с мокрым снегом, похолодание. На территории этих субъектов погода будет напоминать уже зимнюю», — добавил Варакин.

Между тем в европейской части России в ближайшее время ожидается аномально теплая погода. Температура в большинстве регионов на западе страны будет примерно на пять градусов выше характерной для этого времени года климатической нормы. В Москве аномально теплая погода будет сопровождаться облачностью, в понедельник в Подмосковье могут пройти кратковременные дожди.

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