Фанаты высмеяли Успенскую за новую фотографию в Instagram

Москва, 4 октября. Отечественная певица Любовь Успенская опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую фотографию, которая вызывала возмущение и смех у подписчиков. Многие из пользователей социальной сети обратили внимание на то, что исполнительница вовсе не похожа на себя из-за обработки, макияжа и пластики.

На новой фотографии певица позирует дома в новом пальто. Успенская сделала яркий макияж и собрала волосы в косу. В подписи под фотографией она обратила внимание подписчиков на наступающую осень, а также добавила, что в этом сезоне она вновь станет членом жюри программы «Три аккорда».

«Лето уже позади, а осень набирает обороты. Сегодня на Первом канале новый выпуск программы «Три Аккорда». Снова в этом сезоне я стала членом жюри этого интереснейшего музыкального соревнования», — пояснила Успенская.

В комментариях многие фанаты Успенской раскритиковали певицу. Однако другие встали на ее защиту.

«Жуть», «Вот отфотошопили», «Зачем,зачем так себя фотошопить? Ну уже перебор. Люба, Любочка, поверьте, если люди вас любят,они вас и естественной любить будут», «Будто белый Майкл Джексон», «Это сколько грим а надо наложить, чтобы выглядеть на 18 лет?» — возмущаются подписчики.

Напомним, ранее фанаты обвинили Успенскую в злоупотреблении фотошопом после снимка с Иосифом Пригожиным.