Эксперт назвала способ вернуть отправленные мошенникам деньги

Москва, 4 октября. Руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская назвала агентству «Прайм» способ вернуть отправленные мошенникам деньги.

По словам Зеленовской, если перевод был инициирован владельцем карты, то банк не сможет вмешаться в ситуацию. Если преступники получили секретные данные, например, CVV-код или пароль подтверждения операции, обращаться в банк для возврата средств бесполезно. Суть в том, что такие переводы производятся с подтверждением клиентом своих действий, он как бы «дает добро» на перечисление денег.

«После окончания этих действий перевод становится безотзывным и окончательным. Обязательно обратитесь в полицию с заявлением. При этом желательно изложить обстоятельства как можно подробнее», — посоветовала эксперт.

Дальнейшее, отметила Зеленовская, будет зависеть только от профессионализма полицейских. Вернуть деньги получится только в том случае, если мошенников поймают. Уголовное дело возбуждается при ущербе свыше 2,5 тысячи рублей.

При покупке в интернет-магазинах, добавила специалист, у вас есть семь дней для отказа и возврата денег. Если товар не пришел или вам прислали подделку, это расценивается как мошенничество, требовать возврата средств бесполезно. В таком случае появляются все основания для обращения в полицию.