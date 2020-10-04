Отечественная Ким Кардашьян взбудоражила подписчиков фото с грудью

Москва, 4 октября. 25-летняя российская фотомодель Анастасия Квитко опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые снимки, которые взбудоражили поклонников. На новых фото девушка запечатлена в бежевом обтягивающем топе с глубоким вырезом, не скрывающим ее грудь.

Фото появилось в аккаунте Квитко. Одежда модели подчеркивает ее пышные формы, образ дополнили золотые часы и блестящая коричневая юбка. В подписи к снимку модель пожелала своим подписчикам доброго утра. Многие из фанатов пришли восторг от увиденного и оставили под постом множество восхищенных комментариев.

«У этой девушки идеальная внешность», «Давно вы к нам не заходили», «Самая красивая девушка в мире», — пишут восхищенные фанаты.

Снимок Квитко уже набрал более 185 тысяч отметок «Мне нравится» и 4 тысяч комментариев.

Напомним, ранее звезда сериала «Квест» актриса Агата Муцениеце порадовала поклонников новой фотографией. Она надела корсет, который подчеркнул ее пышную грудь. Она появилась в Stories в обтягивающей одежде. Вскоре тысячи поклонников творчества артистки одарили ее комплиментами.