Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий через 15 лет

Киев, 4 октября. На Украине через 15 лет может быть отменена обязательная выплата пенсий, поскольку у государства на это попросту не будет средств. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления перед студентами политехнического университета во Львове. Трансляция мероприятия велась на платформе YouTube.

«Мы не сможем выплачивать пенсии будущим пенсионерам лет через 15. Это простая математика, экономическая демография», — сказал глава украинского правительства.

По предварительным прогнозами, вскоре один украинец должен будет обеспечивать двух пенсионеров. При этом, для того чтобы совершать выплаты, власти страны должны будут повысить налоги в два раза. Однако компании на сегодняшний день отказываются платить повышенные сборы. В результате решить сложившуюся ситуацию может исключительно накопительная пенсионная система, считает Шмыгаль.

Согласно последним данным, общая численность пенсионеров на Украине достигла 11 241 834 человека. Средний размер пенсионной выплаты составил 3 393,54 гривны, что по курсу Нацбанка страны равняется почти 126 долларов (около девяти тысяч рублей).