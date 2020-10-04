Гидрометцентр предупредил об аномальном тепле в ряде регионов РФ

Москва, 4 октября. Главный специалист Гидрометцентра России Татьяна Макарова в беседе с ТАСС предупредила об аномальном тепле в ряде регионов РФ.

По словам Макаровой, аномально теплая погода на предстоящей неделе ожидается в большинстве регионов европейской части России. Температура там будет примерно на пять градусов выше характерной для этого времени года климатической нормы.

«На большей части европейской части России на следующей неделе будут температурные аномалии. Самое большое превышение над нормой будет в западных областях: Петербург, Псковская, Новгородская, Смоленская, Тверская. Примерно на пять градусов выше нормы там ожидается, на востоке и северо-востоке отклонение чуть меньше, два-три градуса», — рассказала она.

Теплая погода с небольшими осадками, добавила специалист, ожидается в Белгородской и Брянской областях. В Москве аномально теплая погода будет сопровождаться облачностью, в понедельник в Подмосковье могут пройти кратковременные дожди.

Практически всю неделю, отметили в Гидрометцентре, в российской столице дневная температура воздуха будет колебаться в районе 18-21 градуса тепла, лишь в пятницу может немного похолодать.

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