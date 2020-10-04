Звезда сериала «Кухня» похвасталась фигурой и грудью в необычном видео

Москва, 4 октября. Актриса, звезда телесериала «Кухня» Мария Горбань часто радует подписчиков своего Instagram-аккаунта фотографиями. Артистка рассказывает о своей семейной жизни и работе. В настоящее время девушка отдыхает в дорогостоящем коттедже на Мальдивах и в этот раз она решила поделиться со своими подписчиками фрагментом из своего отпуска.

Короткое видео появилось в Instagram-аккаунте Горбань. На нем актриса эффектно прогуливается по вилле в белом купальнике и легком халате. При этом образ девушки дополняется круглыми очками и плетеной шляпой.

«Посвящается всем кто волновался, что мы долго отдыхаем «наберитесь терпения, мы только начали», — написала в подписи к посту Маша Горбань.

В комментариях многие подписчики по достоинству оценили фигуру Горбань и ее необычное видео.

«Можно смотреть бесконечно!», «Видео бомба», «Купальник супер!», «Богиня!», «Какая же Вы красотка», — пишут восхищенные подписчики Горбань.

Ранее Горбань предстала перед поклонниками в нижнем кружевном белье. Позируя на кровати, 33-летняя знаменитость прорекламировала один из брендов.