Дэми Мур раскритиковали за участие в БДСМ-фотосессии

Москва, 4 октября. Американскую актрису, бывшую жену Брюса Уиллиса 57-летнюю Дэми Мур раскритиковали в Instagram за участие в БДСМ-фотосессии.

Женщина снялась в рекламе нижнего белья бренда певицы Рианны. Часть фото она опубликовала в своем Instagram. На снимках актриса предстает в откровенном наряде — на ней черное кружевное боди и колготки в сетку. Мур позирует на диване в окружении моделей-трансвеститов в белье из той же коллекции.

«Так горда быть частью этого», — написала она.

Публикация звезды Голливуда вызвала неоднозначную реакцию поклонников. Кто-то рассыпался в комплиментах ее изысканной красоте, а другие раскритиковали за участие в БДСМ-фотосессии и чересчур смелый и откровенный наряд.

«Дэми, ты такая красивая и сексуальная! Тебе непременно нужно сняться в ЛГБТ-фильме или сериале. Твои фанаты очень ждут такой роли», — написала carol_movie_fans.

«Какого черта здесь происходит? Это чересчур. Если все это дает Мур повод для гордости, я вижу только мусор, который нужно вынести на помойку», — разгневанно заявила blessedbeblessed.

«Печально, что женщине приходится эксплуатировать свою сексуальность, теряя право быть человеком, которого я всегда уважала», — высказалась michelle_visions.

Ранее дочь Дэми Мур и Брюса Уиллиса Румер также снялась в откровенной БДСМ-фотосессии, в ходе которой сняла с себя всю одежду.